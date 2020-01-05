Петербуржцы застряли в пробках на выезде из Финляндии. В Брусничном скопилось более сотни машин

Возвращающиеся из Финляндии петербуржцы вечером 5 января вновь томятся в пробках по дороге домой. На прохождение пунктов паспортного контроля по обеим сторонам границы водители тратят до 2,5 часов, хотя некоторые, вглядываясь вдаль из хвоста очереди, оценивают время ожидания в пять часов. Это следует из сообщений автомобилистов на портале nagranitse.ru.

"Суммарно обе границы примерно за час... Долго стояли, но потом всех пустили, и дело пошло", – докладывает пользователь под ником Владос с "Торфяновки". Оттуда же пишет Денис: "На русской [границе] раскидывают даже на пункт пропуска из России. Шикарно работает сегодня погранка".

Александр проинформировал, что преодолел оба паспортных контроля в Светогорске за 2,5 часа.

"Финнов прошли быстро, стоим от старого дьютика", – бодро рапортует Анастасия с МАПП "Брусничное".

Как рассказали "Фонтанке" в Пограничном управлении ФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, по состоянию на 18.40 в Брусничном на въезд в Россию стоят 120 автомобилей, в Торфяновке – 60, в Светогорске – 30.



