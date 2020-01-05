Женщина и ребёнок попали под «Хонду» на Стародеревенской. Они переходили дорогу по «зебре»

Пешеходы пострадали под колёсами автомобиля в Приморском районе Петербурга вечером 5 января. Самые тяжёлые травмы получил четырёхлетний ребёнок.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, авария произошла на пересечении Стародеревенской и Камышовой. Около пяти часов вечера Honda CR-V под управлением мужчины 48 лет сбила женщину с ребёнком на регулируемом переходе.

Мальчик четырёх лет в тяжёлом состоянии госпитализирован в детскую горбольницу имени Святой Марии Магдалины. Женщину 59 лет увезли в 40-ю больницу в Сестрорецке. Она получила травмы средней степени тяжести.



