Турфирма открыла «вакансию мечты» с зарплатой в четверть миллиона. Три недели развлечений, за друга тоже заплатят

Британская туристическая компания ищет испытателя впечатлений для командировки по тематическим паркам солнечной Флориды. Суть работы – развлечения.

На вакансию мечты обратила внимание газета Mirror. В обязанности сотрудника входят катание на аттракционах, дегустация еды и напитков, покупка сувениров, а также посещение всевозможных шоу в парках Орландо (Флорида). В списке среди прочего – Walt Disney World и Universal Studio.

От сотрудника требуется ежедневный отчёт в формате видеодневника. Камеру и фитнес-браслет, чтобы следить за самочувствием во время путешествия, предоставит фирма. Также туроператор берёт на себя расходы за проживание и развлечения. С собой можно взять друга, пропускать на аттракционы обещают без очереди.

За трёхнедельный марафон готовы заплатить 3 тысячи фунтов стерлингов – чуть больше 240 тысяч рублей. Победителя выберут после многоступенчатого отбора, заявки принимают до конца января. Главным требованием к соискателям является британский паспорт, ограничений для их +1 не указано.



