Парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск из страны

Иракский парламент прислушался к требованиям разгневанных граждан и 5 января проголосовал за изгнание американских войск из страны. Об этом сообщает New York Times.

По данным Al Arabia, парламентарии по результатам голосования, которое прошло в рамках экстренного заседания, "обязали правительство положить конец военному присутствию иностранных сил в республике и прекратить работу в рамках соглашения по безопасности, заключенного с силами международной антитеррористической коалиции". Решение о запрете на присутствие возглавляемой США коалиции по результатам голосования 170 депутатов станет окончательным, когда законопроект подпишет премьер-министр Адель Абдул Махди.

Ранее в воскресенье Махди призвал законодателей принять срочные меры по выводу американских войск в связи с тем, что президент США Дональд Трамп приказал нанести смертельный удар беспилотника по автоколонне генерала Сулеймани, когда тот покидал аэропорт в Багдаде.



