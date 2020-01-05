Парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск из страны
Иракский парламент прислушался к требованиям разгневанных граждан и 5 января проголосовал за изгнание американских войск из страны. Об этом сообщает New York Times.
По данным Al Arabia, парламентарии по результатам голосования, которое прошло в рамках экстренного заседания, "обязали правительство положить конец военному присутствию иностранных сил в республике и прекратить работу в рамках соглашения по безопасности, заключенного с силами международной антитеррористической коалиции". Решение о запрете на присутствие возглавляемой США коалиции по результатам голосования 170 депутатов станет окончательным, когда законопроект подпишет премьер-министр Адель Абдул Махди.
Ранее в воскресенье Махди призвал законодателей принять срочные меры по выводу американских войск в связи с тем, что президент США Дональд Трамп приказал нанести смертельный удар беспилотника по автоколонне генерала Сулеймани, когда тот покидал аэропорт в Багдаде.
Справка:
Высокопоставленный иранский командир, глава Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января после того, как США нанесли авиаудар по колонне машин в районе международного аэропорта Багдада. Пентагон заявил, что президент США Дональд Трамп приказал «убить Сулеймани» в «оборонительных целях» после недавних беспорядков у посольства в Багдаде.
В ответ на атаку Вашингтона Тегеран пообещал «суровую месть» за убийство Сулеймани.
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