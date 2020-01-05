Доктора Павленко похоронят 6 января на Киновеевском кладбище в Петербурге

Супруга петербургского онколога Андрея Павленко, который скончался утром 5 января после двух лет борьбы с раком, назвала время и дату похорон.

«Прощание состоится 6.01 в Спасо-Преображенском Соборе в 13.15. Адрес: Преображенская площадь, 1. Похороны в 15 часов на Киновеевском кладбище, Октябрьская набережная, 1», – написала Анна Гегечкори.

Соболезнования семье Павленко уже выразила министр здравоохранения России Вероника Скворцова. А «Фонтанка» собрала цитаты самого Андрея Павленко, о том, как жить с раком и как бороться за свою жизнь до конца.



