А что WADA? России оставили молодежный чемпионат мира по хоккею – 2023

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что знает о санкциях WADA в отношении России и проведению соревнований в стране. Но это ничего не изменит – молодежный чемпионат мира 2023 года, как и планировалось, пройдет в Новосибирске и Омске.

"IIHF получила информацию от WADA. Ничего не изменится", – цитирует 5 декабря Фазеля Sports.ru.

При этом санкции могут коснуться национальной сборной России, которой в мае предстоит выступить на чемпионате мира в Швейцарии. В федерации ждут итоги апелляции.

Напомним, 9 декабря исполнительный комитет WADA принял решение отстранить Россию от международных соревнований на 4 года, а также лишить страну права проведения крупных спортивных турниров. Кроме того, Россия должна заплатить WADA более миллиона долларов, не считая компенсации за антидопинговое расследование.



