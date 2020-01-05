«Мерзкая тварь победила и его»: Скворцова и соцсети прощаются с петербургским онкологом Андреем Павленко, который боролся с раком

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова выразила соболезнования семье петербургского онколога Андрея Павленко, который два года мужественно вел блог о своей борьбе с раком, которую в итоге проиграл.

«5 января не стало Андрея Николаевича Павленко, одного из ведущих хирургов-онкологов страны. Последние два года он сам боролся со смертельным заболеванием, от которого за время работы спас не одну тысячу людей. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова направила соболезнования супруге Андрея Павленко. В телеграмме, в частности, говорится: «Смерть Андрея Николаевича болью отозвалась в сердцах многих россиян. Его личный пример мужественной борьбы с тяжелой болезнью помог тысячам пациентов мобилизоваться и настроить себя на лечение и выздоровление. Активная позиция Андрея Николаевича проявилась в его профессиональной деятельности, масштабной общественной работе, внося вклад в общее дело борьбы с онкологическими заболеваниями», – говорится в сообщении Минздрава.

На странице врача десятки сообщений с сожалениями и словами поддержки его жене и детям. От пациентов, коллег и родных онкобольных, которым он подарил надежду.

«Когда заболел папа, я смотрела видеодневник Андрея Павленко, его подкасты про рак и училась... Как пережить, что делать, что может быть... Диагноз и стадия были практически одинаковые. Мы совсем немного пообщались онлайн, поддержали друг друга. Он мне рассказал про болезнь и как справляться после операции... Я была уверена,что уж он-то выкарабкается, ведь его оперировали и лечили лучшие доктора, какие есть у нас в стране! Сильный, красивый и самый настоящий мужчина! Но эта мерзкая тварь победила и его тоже. Ощущение потери близкого человека вернулось, хотя я его лично и не знала. Он оставил после себя много хорошего, лучшего. Остается только поддерживать его наследие. Самая светлая память», – оставила комментарий Лариса Куликова.





«Как уходят врачи. Люди, которые каждый день видят смерть, философски сами относятся к ней. Мы умеем ценить каждый прожитый день, каждое движение тела, каждый вдох, каждое биение сердца.. Часто, леча других, мы сами забываем о собственном здоровье. Желаю всем коллегам здоровья и долголетия, находить время для хобби и своей семьи. Берегите себя!» – написала Назым Исаева

«У каждого из нас свой срок, и прожить его, зная, что стоишь уже на пороге вечности, можно по-разному. Андрей Павленко себя не жалел, последние полтора года только прибавил оборотов, очень спешил, ездил по командировкам, участвовал в операциях, старался отвечать людям по вопросам лечения. Но входящий поток был столь зашкаливающий, что ответить всем, конечно, не было возможности. Андрей успел сделать очень много, он старался для нас. Пусть его душа летит к свету!» – сказала Наталья Новикова.

«Кто есть великий человек? Великий человек принимает жизнь и смерть такими, какие они есть. Великий человек осознаёт свою миссию перед людьми, в широком смысле – перед человечеством. Великий человек честен и спокоен. Андрей Павленко сообщил о предстоящем завершении своей жизни в первый день нового года. Смерть – последнее известие, которое человек подает миру. И только у настоящих людей это послание приближающейся смерти звучит как призыв к жизни. Андрей Павленко предоставил каждому из нас возможность подумать над этим известием каждый день, каждый час, оставшиеся ему на земле. И – после последнего его часа. Сила голоса уходящего человека сильнее звука шагов приближающейся смерти и сильнее дракона, который прилетел за тобой», – поделился мыслями председатель Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг.

«Андрей Павленко – Человек с большой буквы. Такие люди живут вечно. В сердцах тех, кому помогли, тех, кому подарили надежду. В своих великих делах. Пусть каждая отпущенная минута будет наполнена теплом и любовью. Крепко обнимаю», – написала Анна Вилесова.

Супруга Павленко сообщила, что прощание с ним состоится 6 января в Спасо-Преображенском соборе в 13:15. А похороны пройдут в 15 часов на Киновеевском кладбище.

«Фонтанка» собрала важные цитаты самого Андрея Павленко, в которых он рассказывает, как вести себя больным раком и почему в России от него так часто умирают.