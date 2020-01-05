Сочельник в Петербурге будет снежным. Автомобилистов предупреждают о гололедице

В понедельник, 6 января, Петербург припорошит снегом, температура днём будет держаться в районе нуля. Об этом сообщает 5 января региональный Гидромет.

Метеорологи уточняют, что снег мокрый, хотя местами осадки незначительные. При этом будет ветрено, с юго-запада подует со скоростью от 7 до 12 м/с. В Ленобласти порывы ветра до 15 м/с, местами метель.

"Утром, днем на дорогах ожидается сложная обстановка", – говорится в сообщении МЧС по Санкт-Петербургу.

Также, по данным синоптиков, лёд на Невской губе ещё полностью не встал из-за тёплой погоды. "С 6 января в связи с кратковременным похолоданием будет отмечаться появление ледяных игл и сала на мелководных участках, вдоль берегов Невской губы и Сестрорецкой отмели", – прогнозируют синоптики.



