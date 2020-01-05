Нельзя становиться зомби и спрашивать: «Почему я?» Наследие, которое оставил нам доктор Павленко

Петербургский онколог Андрей Павленко два года собственным примером показывал, что нельзя сдаваться. Он свою битву проиграл, но его слова продолжают жить.

Андрей Павленко//Такие дела/YouTube

Андрей Павленко встретил последний Новый год с семьей в Петербурге. Он умер 5 января на 41 году жизни. За двадцатилетнюю карьеру он прооперировал тысячи людей. Его страница в соцсети переполнена словами благодарности, сочувствия жене и детям. Хорошей психологической службы сопровождения онкобольных в российских больницах нет, говорил доктор Павленко, и сам стал для сотен и тысяч той самой службой спасения, утешения и поддержки.

«Когда коллеги в первый раз сказали, что у меня рак, у меня пробежала дрожь по телу, обдала горячая волна от головы до ног — это шок. Но по большому счету уже через несколько минут я пришел в себя — и точно понимал, что нужно делать дальше. Думаю, врачу узнать о таком диагнозе психологически труднее, потому что он уже видел своими глазами все осложнения, разговаривал с терминальными больными, а значит, ясно понимает, что столкнется со всем этим и сам. Впрочем, чем более человек информирован о вариантах эффективного лечения, тем он спокойнее. Хорошо информированный больной, как правило, готов ко всем сложностям, которые будут ожидать его на пути», — из интервью «Медузе».

Вся штука в том, что рак не выбирает себе жертв

«Я спрашивал себя, почему я и почему так рано. Но на эти вопросы нет ответов. Рак — это просто данность, факт, который есть, и мне уже ничего с ним не сделать. За все время, что я борюсь с раком как врач, через меня прошло около двух тысяч больных. Справедливо ли было то, что с ними это произошло? Конечно, нет. Лучше ли было бы, если бы вместо них раком заболел какой-нибудь ужасный террорист? Наверное. Но вся штука в том, что рак не выбирает себе жертв, он просто появляется в теле — и нужно как-то с ним жить. Самокопание — ложный путь, оно только украдет крупицы времени. Лучше принять ситуацию скорее и действовать».





«Нельзя становиться зомби и спрашивать: почему я и почему мне послали такое испытание? Если он получает простые радости каждый день, если он будет с семьей, заниматься любимым делом — сколько бы ему ни было отведено, он проживет достойно. Если ушел в себя, не живет, а выживает, то все. Это зависит от менталитета, психологического состояния. У нас многие больные замыкаются в себе. К сожалению, хорошей психологической службы сопровождения онкобольных, которая необходима в любом лечебном учреждении, нет. Каждый нуждается в психологической помощи. Если не развивать ситуацию, многие будут выживать, а не жить. Объективных данных нет, как это может повлиять на результат».

Доктору надо жить, у него есть семья, дети

«В тех условиях, в которых сейчас находятся доктора, особенно в регионах, можно с уверенностью утверждать, что более 90% врачей — это профессионально выгоревшие люди».

«Если говорить о материальных проблемах, то врач-онколог получает в регионах 25–40 тыс. руб., я это знаю не понаслышке. Можно ли прожить на эти деньги достойно — большой вопрос. Доктору надо жить, у него есть семья, дети, он должен ездить на конференции, на которые его никто бесплатно не отправит. У него нет даже возможности раз в год нормально отдохнуть всей семьей. Я вот не был в отпуске шесть лет, не мог себе позволить, потому что не было денег, чтобы поехать всем вместе куда-нибудь».

«Без знакомств хороших онкологов невозможно найти. Это лотерея. Ваши шансы могут сильно измениться от того, попадете вы к хорошему онкологу или плохому. Статистики никто не ведет. Я знаю много хороших докторов, но знаю, что есть и неправильные тактики лечения», – The Village.

Неверие толкает на отчаянные шаги – можно понять

«Не менее 95% всех онколокализаций можно сегодня успешно лечить, и в России есть для этого и соответствующие клиники, и прекрасные специалисты, и лекарства. Но для пациента это всегда лотерея. Попадет он к хорошему специалисту или не очень, знает ли тот современные стандарты лечения, выберет ли он правильную тактику или же равнодушно скажет, что ничем помочь нельзя? Вот это неверие пациента в то, что ему могут и хотят помочь, усугубляемое к тому же еще и самим страхом вследствие онкодиагноза, толкает людей на самые отчаянные шаги. Их, к сожалению, можно понять», — из интервью «Коммерсанту».





«Даже в Петербурге не во всех центрах есть исчерпывающая и полноценная картина. Откровенно говоря, в центральных онкоцентрах не могут обеспечить полный перечень вмешательств. Например, ранний рак не могут полностью диагностировать. Нет эндоскопистов, хоть и центральные онкоцентры».

«Диспансеризация, которая проходит сейчас в поликлиниках, — это бред. Все, что проводится в ходе диспансеризации, не позволяет выявить подавляющее большинство форм. В той форме, в которой она проводится, невозможно изменить ситуацию».

«В России нет скрининга по тем видам рака, смертность по которым у нас намного выше, чем в мире. Это рак молочной железы, рак шейки матки и колоректальный рак. В Финляндии, Великобритании, Франции есть программа по скринингу этих видов болезни. Это значит, что врачи регулярно обследуют население в соответствии с хорошо рассчитанными показаниями для скрининга и дают рекомендации. И смертность по этим видам рака там низкая и продолжает падать. По мнению Антона Барчука, если в России скрининг рака шейки матки, колоректального рака и рака молочной железы заработают на государственном уровне, смертность от них может снизиться как минимум на 80%, 50% и 20% соответственно», — цитировали Павленко «Такие дела».

Не опускайте руки!

«Друзья, мой жизненный путь завершается. Моя болезнь оказалась коварнее и ее развитие за последние два месяца не оставило мне шансов! Но я хотел бы сейчас предупредить всех, кто находится на этапе лечения, — не опускайте руки! Статистика вещь упрямая, и у вас даже с моим диагнозом есть шансы на излечение! Поверьте в это. Мне просто не повезло», — написал Павленко в Facebook 1 января.

А 5 января, после смерти Андрея, его супруга опубликовала прощальное видео, которое начинается со слов: «Если вы смотрите это, значит, я уже умер».

«Говорят, что человек живет, пока помнят его имя и живет его дело. Вместе с друзьями мы придумали грант имени Андрея Павленко. Этот грант будет финансировать медиапроекты, которые доносят правдивую и настоящую информацию об онкологических заболеваниях», — говорит на нем специалист.

Павленко также объявил сбор средств на грант и объяснил, что они будут делиться пополам — часть пойдет непосредственно на исследования, а другая — на поддержку семьи, которая с его смертью лишилась единственного кормильца.

Редакция «Фонтанки» выражает соболезнования семье и близким Андрея Павленко. Его мужество вызывало и будет вызывать восхищение.