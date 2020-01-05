В Купчино интернациональная компания разбросала пистолеты под носом у полиции

Пятеро иностранцев попытались разоружиться на глазах у полицейских во Фрунзенском районе Петербурга. Затеряться в ночном парке не вышло.

По информации «Фонтанки», сомнительная компания привлекла внимание сотрудников патрульно-постовой службы в парке Интернационалистов около половины третьего ночи 5 января. Пятеро южных мужчин встрече не обрадовались и попытались избежать общения, сбросив на землю пистолет.

Сбежать из парка им не удалось. В отдел вместе с беспокойной пятёркой уехали с виду травматический пистолет Макарова и два магазина с патронами, которые подобрали рядом с церковью, а также травматическая «Гроза», брошенная в кармане на Бухарестской, 96.

В ГУ МВД по Петербургу и области сообщили, что проводят проверку. Иностранцы отрекомендовались гражданами Грузии, Таджикистана и Азербайджана. Им от 22 до 33, прегрешений в прошлом за ними не замечено.



