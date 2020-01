Редкого тунца на аукционе в Японии продали за 1,8 млн долларов

На ежегодном рыбном аукционе в Токио голубой тунец весом 278 кг был продан за 193,2 млн йен (1,8 млн долларов). Об этом 5 января сообщает РБК со ссылкой на NHK.

All that money for a fish. #Tuna fetches $1.8m at #NewYear auction in #Tokyo https://t.co/4z1AdTCWtL

Аукцион традиционно проводится в начале января на одном из крупнейших в мире рыбных рынков, который с 2018 года находится в районе Тоесу у Токийского залива. Самую высокую ставку второй год подряд делает компания Kiyomura, владелец сети ресторанов суши Sushi Zanmai, отмечает Bloomberg: в 2018 году она заплатила за голубого тунца рекордные 333,6 млн йен (3 млн долларов).

The #tuna was caught off #Japan’s northern Aomori Prefecture and weighed 276 kilograms, according to NHK, which translates into a price of about ?700,000 per kilogram. Read the story: https://t.co/xRqY86sWFO pic.twitter.com/eX9lYKrasd