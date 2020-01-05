«Не знал, что украинцам это не нравится». Доктор Албан выступал в Крыму, но смог попасть в Киев с помощью Зеленского

Шведский музыкант Dr. Alban приехал в Киев. Помог ему в этом президент Украины Владимир Зеленский. Об этом певец сообщил в Instagram.

«Мне запретили въезд на Украину из-за моего предыдущего шоу на полуострове Крым. Я не знал, что украинцам это не нравится. Тем не менее я был рад встрече с президентом», – написал 5 января музыкант.

Напомним, что Киев расценивает посещение Крыма иностранными артистами и другими деятелями культуры как нарушение украинского законодательства. Даже приезд в Симферополь поезда из Петербурга стал поводом для уголовного дела.

Dr. Alban - Албан Узома Нвапа — 62-летний шведский музыкант нигерийского происхождения, владелец собственной звукозаписывающей студии Dr. Records.



