«Кто в очереди в Эрмитаж не стоял, тот Питера не видал». Жаждущие искусства штурмуют главные музеи Петербурга

Наплыв посетителей переживают главные музеи Петербурга в затяжные новогодние праздники. Знакомство с прекрасным предвкушают в многометровых очередях, выдерживают не все.

Впечатлениями от «стояния за искусством» делятся в социальных сетях 5 января. Традиционно аншлаг собирает Эрмитаж, и следящая за очередью камера едва ли поможет предугадать время ожидания. Она показывает только эрмитажный дворик, вереница людей на Дворцовой площади в трансляцию на сайте музея не попадает.

«Кто в очереди в Эрмитаж не стоял – тот Питера не видал», – с юмором пишут туристы и всё же прорываются в залы. После караула на Дворцовой ещё одним препятствием оказывается гардероб – там приходится потолкаться в ожидании номерка. Всё вместе может занять от полутора до двух часов.









«Это мы... Мы опять проиграли в войне за классический музейный отдых. В Эрмитаж и Русский музей не попасть», – сетуют в соцсетях. При этом прелюдия в Русском музее несколько короче – прогулявшиеся по залам рассказывают, что прождали примерно час-полтора.

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