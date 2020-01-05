Под окнами высотки на Русановской нашли юношу из Нового Уренгоя. Последний раз его видели на втором этаже

Молодой человек разбился при падении с высоты в Невском районе Петербурга. Сотрудники правоохранительных органов выясняют, что предшествовало его гибели.

По информации «Фонтанки», о неподвижном теле у 24-этажки на Русановской, 16/1, в половине пятого вечера 4 января полиции сообщила прохожая. По её словам, мужчина упал с высоты. Приехавшим медикам оставалось констатировать смерть.

Погибшим оказался 20-летний житель Нового Уренгоя, официальных следов его пребывания в Петербурге полиция пока не нашла. Как выяснили сотрудники, он пытался попасть в дом с чёрной лестницы, но не преуспел и воспользовался лифтом. Его видели поднимающимся на второй этаж, вскоре после этого юношу нашли под окнами.



