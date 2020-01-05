Некоторых россиян ждет повышение зарплаты на 10%. Обещают уже с января

Работодатели готовятся удивить россиян повышением зарплат, выяснили специалисты HeadHunter. Счастливчики ощутят изменения уже в январе.

Как пишет 5 января «Российская газета», не планируют пересматривать оклад своего персонала 20% опрошенных работодателей. Изменить зарплаты уже в январе готовы 20% работодателей из России и 16% иностранных компаний. Остальные заявили, что повысят зарплаты в течение первого полугодия. Причем половина сотрудников может рассчитывать на увеличение от 7-10%.

Перед Новым годом «Фонтанка» рассказывала, что с 2020 года в Петербурге сразу на 3% увеличатся зарплаты, и каждая четвертая компания якобы уже заложила на это деньги в свой бюджет. Но коснутся изменения лишь избранных.



