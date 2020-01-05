В Канаде пассажирский самолёт потерял колесо при взлёте

Одно из двух колёс на левом шасси оторвалось через несколько секунд после взлёта на рейсе Air Canada из Монреаля в Сагеней. Самолёт Bombardier Dash 8 был вынужден совершить экстренную посадку. О пятничном инциденте 4 января рассказали в Jazz Aviation, дочерней компании Air Canada.

Благодаря любви пассажиров к съёмке из окна иллюминатора, инцидент был запечатлен на видео. На кадрах видны искры, летящие из колеса.

Bon bah l? j’suis actuellement dans un avion qui vient de perdre une roue...

2020 commence plut?t bien ? pic.twitter.com/eZhbOJqIQr — Tom (@caf_tom) January 3, 2020

На борту во время происшествия находилось 49 пассажиров и три члена экипажа. Никто не пострадал.





После взлёта пилоты приняли решение об экстренной посадке, но перед этим самолёт около часа кружил в воздухе, чтобы выработать топливо, сообщает Radio Canada. В Jazz Aviation заявили, что пилоты были подготовлены к подобного рода ситуациям и полностью контролировали самолёт. Лайнер благополучно приземлился в Монреале, где его встречали спасательные бригады.

Bombardier Dash 8-300, обычно имеет шесть колес: по два на каждом из трех шасси, расположенных слева, справа и спереди самолета.