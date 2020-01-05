Пропавшего в канун Нового года нашли в колодце под Петербургом. Задержаны трое

В Сланцевском районе Ленинградской области несколько дней искали молодого мужчину. Его тело вытащили из колодца, подозрение в убийстве пало на односельчан.

По информации «Фонтанки», днём 4 января в сланцевскую полицию позвонила жительница деревни Выскотка, которая увидела мертвеца на дне дренажного колодца. На глубине пяти метров находился мужчина, в котором признали 28-летнего местного жителя. С 31 декабря он числится в списках пропавших без вести. Криминалистов заинтересовали ссадины, гематомы и кровоподтёки по всему телу погибшего.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, по подозрению в причастности к смерти мужчины задержаны трое жителей Выскотки от 18 до 23 лет. У двоих из них за плечами уже есть судимости. Правоохранительные органы ориентированы на розыск четвёртого товарища – ему 26 лет. В Следственном комитете возбуждено дело об убийстве.



