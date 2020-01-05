Они не Гитлера славили, а улицу не там перешли. Центр «Э» аннулировал уголовное дело о нацистском приветствии в центре Петербурга

Полицейские нашли молодых людей, устроивших файер-шоу на улице Бакунина. Футбольные болельщики объяснили, что их не так услышали – никакого Гитлера они не славили. Уголовного дела теперь нет, но каждому нашлось по два протокола.

После появившегося на «Фонтанке» видео с улицы Бакунина, где вечером 3 января юноши поджигали дымовые шашки и фальшфейеры, поднимая правые руки и выкрикивая что-то похожее на нацистские приветствия, искать ньюсмейкеров досталось оперативникам Центра «Э».

По данным «Фонтанки», 5 января имена героев стали понятны полиции. Это оказались футбольные фанаты «Зенита», с несколькими из которых уже пообщались сотрудники. Они убедили собеседников в погонах, что выкрикивали, но строчки известной песни: «…Пусть враги жестоки и коварны, нам всегда сопутствует успех…». Заодно повторно проскандировали: «Ни Спартак, ни Мусор, ни Торпедо нас не смогут переубедить». Причем на сленговое существительное «мусор» оперативники не обратили внимания, иначе это увело бы дискуссию в ненужную сторону.

В результате кабинетного прослушивания и коллективного просмотра видеоматериалов было установлено, что с возбуждением уголовного дела по хулиганству силовики поторопились. Ведь изначально дело возбудили на основании заявлений жителей, позвонивших в службу «02» и сообщивших, что орут как раз нацистское приветствие.





Все же отпускать вхолостую ребят не стали. За перегораживание проезжей части и пиротехнический флешмоб на каждого из них составили протоколы по мелкому хулиганству и заодно за переход дороги в неположенном месте.

«Фонтанке» известно, что на 5 января административное наказание досталось не всем участникам веселья. Некоторые из тех 15-20 парней уже вызваны и должны прийти в полицию за штрафом своим ходом.