В Москве выпустят часы для оплаты проезда в метро

В 2020 году в киосках московского метрополитена в продаже появятся сувенирные часы, совмещённые с электронным проездным "Тройка". Об этом 5 января сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова.

По его словам, устройство прошло тестирование, и теперь идут переговоры с несколькими производителями об изготовлении первой партии.

Ликсутов напомнил, что кроме привычных пластиковых "Троек" в Москве выпускают силиконовые и кожаные браслеты, кольца, брелоки, наклейки и вкладыши для оплаты проезда.

Ранее сообщалось, что в Петербурге стоимость проезда на общественном транспорте повысилась, а в Хельсинки – снизилась.



