От «лоха с пейджером» до айфона: как за 20 лет сотовая связь изменила петербуржцев

Материал, который заставит вас почувствовать себя старым. «Фонтанка» проследила двадцатилетний путь развития «мобильности» у петербуржцев.

фото: Саранцев Борис/Фотохроника ТАСС

Эпоха пейджеров, миниатюрных радиоприемников, на которые можно было передавать короткие сообщения через оператора, формально началась в Петербурге в 1993 году, с компании «Малтитон-ДАЛС», учрежденной британской Multitone Communication Systems и ГП «Дальняя связь». Но народными «биперы» сделала появившаяся на год позже фирма «Неда-пейджинг», вскоре ставшая одним из крупнейших игроков. К 2000 году рынок был на пике своего развития. В миллениум с экранов вовсю гремела совместная рекламная кампания Pepsi и MTV, лицом которой стал Децл. Юный рэпер тряс бутылкой газировки и предлагал заглянуть под крышку, чтобы найти приз. «Пепси, пейджер, MTV! Подключайся к самым-самым!» — звучало в каждой рекламной паузе по телевизору.

От агонии пейджинговых компаний до сотовых сетей пятого поколения. Вспомнили легендарные телефоны и «биперы», которые некоторые из наших молодых читателей могли не застать.

К 2001 году в Северной столице пейджерами пользовались почти 80 тысяч человек. У «Неда-пейджинга» насчитывалось 15,6 тысячи абонентов, а у его конкурента – «Экскома» — 22 тысячи. Операторы заявляли об объединении и строили планы предложить невероятную для того времени услугу – роуминг в 145 городах 41-го региона России и в четырех странах СНГ. В столице пейджерами пользовался 1,1% населения, в Питере — 0,6%. Планировалось увеличить число клиентов в три раза. Но планам не суждено было сбыться.

Меньше чем через пять лет, в 2005 году мы уже рассказывали, как крупнейшие пейджинговые компании Петербурга отчаянно пытаются сократить издержки, объединяя свои абонентские и технические отделы, чтобы выжить. А их абонентская база стремительно поредела — до пяти тысяч клиентов у старейшего «Неда-Пейджинга». Уже скоро гиганты и вовсе пропали с радаров, а 80% россиян обзавелись сотовыми телефонами. В народ ушла шутка про «новых русских»: «Будешь как лох с пейджером ходить?».





Причин краха несколько. Пейджинговые компании не внезапно столкнулись с конкуренцией сотовых операторов. Еще за несколько лет до появления первых пейджеров в Петербурге уже была развернута сотовая сеть. К 2001 году балом правил «Северо-Западный GSM» (вскоре ставший «Мегафоном»), обслуживающий около 700 тысяч абонентов и контролирующий 75% петербургского рынка. На двух других операторов – «Дельта-Телеком» и FORA – приходилось 17% и 8% соответственно. К концу 2001 года в городе появился МТС. В 2002 лицензию получил и «Вымпелком» («Билайн»).

«Большая тройка» сформировалась, но это было только начало. Например, в середине 2002 года «Мегафон» и МТС обсуждали предварительное соглашение о создании единого пространства для обмена SMS. То есть появление возможности абонентам разных операторов писать сообщения друг другу. Покрытие в метро ограничивалось отдельными станциями. А тарификация была посекундной.

Но уже по итогам 2004 года в Петербурге было 5,6 млн абонентов. А уровень проникновения сотовой связи в Северной столице составил 89%. Для сравнения: в Москве — 99,2%. В регионах — 42,1% – там бум пришелся уже на вторую половину нулевых. По числу абонентов в Петербурге лидировал «Мегафон» — 2,4 миллиона абонентов. У МТС и «Вымпелкома» было 1,8 млн и 970 тысяч абонентов соответственно.

В 2007-2008 годах у большой тройки в Петербурге заработали сети 3G. Появился инновационный видеозвонок. А в 2012-2013 в Северной столице запустилась и сеть 4G, окончательно открывшая новую эпоху мобильного Интернета, в которой мы живем сейчас.

Популярности сотовой связи и процветанию операторов способствовало серьезное расширение функционала и главное — снижение цены мобильных телефонов. Из двухкилограммовых гигантов за несколько тысяч долларов они превратились во вполне доступные устройства.

В сентябре 2000 года появилась Nokia 3310. Один из самых успешных телефонов в истории. Финны продали 126 млн экземпляров. Кроме звонков и смс, в нем также были таймер, будильник, калькулятор и четыре игры — Snake II, Pairs II, Space Impact и Bantumi. Привлекал он прежде всего надежностью и ценой в 130-140 долларов, который тогда стоил около 28 рублей. Народными стали и Siemens ME45, A50 с Alcatel 511.

В середине 2002 года Nokia представила первый телефон с полноценной встроенной камерой. Nokia 7650 позволяла делать снимки с максимальным разрешением 640x480 пикселей, сохранять их в формате JPEG.





В 2004 году телефон стал предметом стиля – вышла Motorola Razr V3. Модный слайдер отличался от конкурентов дизайном. «Бритва» в сверхтонком металлическом корпусе с электролюминесцентной подсветкой стала культовым устройством. А идея дизайнерского телефона активно эксплуатировалась американским производителем еще несколько лет.

Вторая половина «нулевых» стала началом эпохи «умных» телефонов: количество продаваемых устройств исчислялось десятками миллионов – смартфоны постепенно перестали восприниматься как предмет роскоши. В начале 2006 года в продажу поступил флагман Sony Ericsson — модель W950. Телефон работал на базе открытой Symbian OS 9.1 и оснащался 2,7-дюймовым сенсорным экраном. Выделял его встроенный MP3-проигрыватель Walkman, ознаменовавший начало конца музыкальных плееров как отдельного класса устройств.

В том же 2006 году финны представили слайдер Nokia N95. Телефон стал одной из самых ожидаемых новинок года: поддержка Wi-Fi, Bluetooth, 3G, GPS-навигация с удобными картами. А еще основная камера со светодиодной вспышкой.

В 2008 году была представлена OC Android от Google. Первым телефоном на её базе стал смартфон HTC Dream, за ним вышел флагманский Hero. В 2010 году появился Samsung Galaxy S и всего за два месяца было продано 800 тысяч устройств, что на тот момент – абсолютный рекорд для Android-смартфонов.

А в 2007 впервые Стив Джобс показал Apple iPhone 2G – «дедушку» современных гаджетов «яблочной» марки. В 2010 появился iPhone 4. C выходом iPhone 5 в 2012 году компания из Купертино окончательно стала одним из крупнейших продавцов телефонов в мире после Samsung, уступив место в тройке лидеров китайским Huawei и Xiaomi лишь в последние годы.

Будущее мобильной связи за сотовыми сетями пятого поколения — 5G. Они позволят абонентам соединяться друг с другом напрямую, скорость мобильного Интернета вырастет до 1-2 Гбит/с, аккумуляторы мобильных устройств будут медленнее разряжаться. Такие сети уже развернуты в нескольких крупных городах США. В Европе пионером внедрения является Швейцария, где 5G работает в отдельных районах Женевы, Лозанны, Берна и Цюриха. В тестовом режиме сети пятого поколения запущены в семи городах Китая.

Как рассказал в интервью «Фонтанке» специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, 5G появится в Северной столице к 2022 году. И лишь на отдельных территориях. А масштабная общенациональная сеть – это точно не ближайшее будущее. Так что подводить итоги внедрения нового стандарта, скорее всего, можно будет лишь к концу нового десятилетия.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»