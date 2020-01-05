Астрономы рассказали о максимальном приближении Земли к Солнцу

Расстояние между Солнцем и Землей станет минимальным в воскресенье, 5 января, поэтому днём есть шанс увидеть самый большой солнечный диск в году. Об этом сообщается в астрономическом прогнозе Московского планетария.

Земля будет в перигелии — ближайшей к Солнцу точке своей орбиты, и расстояние до звезды составит более 147 млн км. В афелии – наиболее удалённой от светила точке орбиты мы будем в начале июля, когда наша планета будет на расстоянии 152 млн км от Солнца.

Впрочем, жители Петербурга едва ли смогут рассмотреть светило - небо плотно затянуто тучами.

Кроме того, через пять дней, 10 января, будет полутеневое лунное затмение с максимальной фазой 0,92 – в случае хорошей погоды его заметят по всей России. Астрономическое явление произойдёт в 22:10 по московскому времени.

Кольцевое солнечное затмение на Земле наблюдали 26 декабря.



