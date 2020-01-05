NYT: Трамп приказал убить Сулеймани вопреки данным разведки

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести авиаудар для убийства иранского генерала Касема Сулеймани вопреки последним данным разведки, сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники в администрации США.

По данным издания, некоторые официальные лица считают информацию об угрозах американским посольствам, консульствам и военным в Сирии, Ираке и Ливане недостаточной для ликвидации Сулеймани. Поступившие 30 декабря разведданные о ситуации на Ближнем Востоке показали, что ситуация в регионе нормальная, а в поездках Сулеймани и его подразделения «Аль Кудс» в Сирию, Ливан и Ирак нет ничего необычного. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи не одобрил реализацию планов действий генерала против США и попросил его приехать в Тегеран для дальнейшего обсуждения по крайней мере за неделю до его смерти, указывает источник.

Как пишет NYT, радикальный ответ Ирану поддержали госсекретарь Майк Помпео и вице-президент Майкл Пенс. В обсуждении, кроме них, участвовали помощник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен, министр обороны Марк Эспер, директор ЦРУ Джина Хэспел и и.о. руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни.

Ранее Трамп сообщил, что США готовы "очень быстро и очень сильно" нанести удары по 52 иранским объектам в ответ на любое потенциальное нападение со стороны Тегерана. По словам американского президента, для ударов будет использоваться новое вооружение, на которое было потрачено 2 трлн долларов.



