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Происшествия
05.01.2020 10:44
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На Металлистов «Шкода» протаранила троллейбус с пассажирами. Есть пострадавший

Авария с участием общественного транспорта произошла в Красногвардейском районе Петербурга в ночь на 5 января. Троллейбус поймал легковушку на встречной полосе. 

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, 22-летний водитель Skoda Octavia не справился с управлением и выехал на встречку на проспекте Металлистов, 82. Автомобиль врезался в троллейбус №43, в котором находилось около десяти пассажиров. 

В результате столкновения тяжёлые травмы получил водитель Skoda, его увезли на скорой. В троллейбусе пострадавших нет, уточняет УГИБДД.


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