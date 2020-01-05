На Металлистов «Шкода» протаранила троллейбус с пассажирами. Есть пострадавший

Авария с участием общественного транспорта произошла в Красногвардейском районе Петербурга в ночь на 5 января. Троллейбус поймал легковушку на встречной полосе.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, 22-летний водитель Skoda Octavia не справился с управлением и выехал на встречку на проспекте Металлистов, 82. Автомобиль врезался в троллейбус №43, в котором находилось около десяти пассажиров.

В результате столкновения тяжёлые травмы получил водитель Skoda, его увезли на скорой. В троллейбусе пострадавших нет, уточняет УГИБДД.



