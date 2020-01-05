«Андрея не стало». Скончался петербургский онколог – автор блога о борьбе с раком, который сам не смог справиться с болезнью

Петербургский хирург-онколог Андрей Павленко из клиники им. Н. И. Пирогова скончался утром пятого января.

«Сегодня, 5 января, в 8.20 Андрея не стало», – написала в Facebook его супруга Анна.

Перед смертью врач записал видеообращение, в котором рассказал, что создаёт грант, финансирующий медиапроекты, которые правдиво рассказывают об онкологических заболеваниях.

Как рассказывала «Фонтанка», с весны 2018 года Павленко боролся с раком желудка третьей стадии. Несмотря на лечение и удаление желудка, продолжал оперировать и консультировал пациентов. Завел блог, посвященный проблемам онкологии, и на личном примере пытался показать другим онкобольным, почему необходимо и на поздней стадии проводить химиотерапию и не опускать руки. За несколько дней до конца он попрощался со своими друзьями и подписчиками, сообщив, что ему просто не повезло.



