Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед

В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на краевой главк МЧС.

Инцидент произошел утром 5 января. По предварительной информации, машины частично ушли под лед в пяти метрах от берега, глубина реки в этом месте достигает 1,5–2 м.

На место происшествия отправились 14 спасателей, пять единиц техники и три сотрудника полиции. По данным МЧС, некоторые водители уже смогли выехать на берег. В результате происшествия никто не пострадал.



