Неудачный обгон на Зеленогорском шоссе унёс жизнь молодого водителя. Ещё двое пострадали

В ночь на 5 января в лобовом столкновении в Курортном районе Петербурга погиб человек, ещё двое пострадали.

По предварительной информации УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, авария произошла на пятом километре Зеленогорского шоссе около 02:37. Водитель автомобиля "Шкода Рапид" 1997 г.р. выполнял обгон, но не справился с управлением. Машина вылетела на встречную полосу и врезалась в "Ниссан Тииду".

В результате столкновения молодой человек за рулём "Шкоды" скончался от полученных травм. Водителя "Ниссана" 1987 г.р. и его пассажирку 1967 г.р. госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту аварии проводят проверку.



