В колпинской промзоне «Ниссан» прокатил на капоте женщину. Её жизнь спасают врачи

Авария с участием пешехода произошла на территории промышленного предприятия в Колпинском районе Петербурга вечером 4 января. Женщина попалась на пути автомобиля на «зебре».

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, незадолго до восьми часов вечера Nissan Qashqai под управлением 53-летнего водителя сбил женщину 38 лет на проспекте Ленина, 101. Проезжую часть на территории предприятия «Ижорские заводы» она переходила по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшую с тяжёлыми травмами увезли в больницу.



