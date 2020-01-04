В Сети показали, как топит Тель-Авив. Два человека погибли в залитом водой лифте

Улицы Тель-Авива оказались под водой в результате ливня, который обрушился на Израиль 4 января. Мощные осадки уже стали причиной гибели двух человек — их не успели спасти из затопленного лифта.

Как сообщает Times of Israel, мужчина 35 лет и женщина 30 лет оказались заблокированы в залитом водой лифте в жилом доме на улице Надав. Женщина погибла на месте, мужчину госпитализировали с переохлаждением, он скончался в больнице.





За несколько часов в Тель-Авиве выпало 20% годовой нормы осадков. Дренажные системы не справляются, пишут местные СМИ. В социальных сетях выкладывают последствия непогоды: затоплены центральные автомагистрали, автомобили проигрывают течению, местами практически полностью уходят под воду. Часть дорог перекрыта, водителей из машин вызволяют спасатели и полиция.