Происшествия
В Сети показали, как топит Тель-Авив. Два человека погибли в залитом водой лифте
Улицы Тель-Авива оказались под водой в результате ливня, который обрушился на Израиль 4 января. Мощные осадки уже стали причиной гибели двух человек — их не успели спасти из затопленного лифта.
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Как сообщает Times of Israel, мужчина 35 лет и женщина 30 лет оказались заблокированы в залитом водой лифте в жилом доме на улице Надав. Женщина погибла на месте, мужчину госпитализировали с переохлаждением, он скончался в больнице.
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За несколько часов в Тель-Авиве выпало 20% годовой нормы осадков. Дренажные системы не справляются, пишут местные СМИ. В социальных сетях выкладывают последствия непогоды: затоплены центральные автомагистрали, автомобили проигрывают течению, местами практически полностью уходят под воду. Часть дорог перекрыта, водителей из машин вызволяют спасатели и полиция.
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