При обстреле «зеленой зоны» Багдада пострадали пятеро. Военно-воздушную базу возле иракской столицы накрыли «Катюшами»

При обстреле «зеленой зоны» Багдада, где расположены министерства и диппредставительства, пострадали пятеро человек. Об этом 4 января вечером сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Rocket landed inside the Green Zone near US Embassy #Baghdad and A missile shell landed in Balad airbase where US forces are present . pic.twitter.com/R8Yh5LLbgJ — Carmen M Fern?ndez (@CarmenM_Fdez) January 4, 2020

Напомним, ранее сообщалось, что две ракеты взорвались неподалеку от американского посольства в Багдаде. Кроме того, ракетному обстрелу подверглась военно-воздушная база «Балад» к северу от иракской столицы. Как сообщает телеканал «Аль-Арабия», на ее территории взорвались две ракеты типа «Катюша». Информации о пострадавших пока нет.



