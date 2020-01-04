Происшествия
При обстреле «зеленой зоны» Багдада пострадали пятеро. Военно-воздушную базу возле иракской столицы накрыли «Катюшами»
При обстреле «зеленой зоны» Багдада, где расположены министерства и диппредставительства, пострадали пятеро человек. Об этом 4 января вечером сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.
Rocket landed inside the Green Zone near US Embassy #Baghdad and A missile shell landed in Balad airbase where US forces are present . pic.twitter.com/R8Yh5LLbgJ— Carmen M Fern?ndez (@CarmenM_Fdez) January 4, 2020
Напомним, ранее сообщалось, что две ракеты взорвались неподалеку от американского посольства в Багдаде. Кроме того, ракетному обстрелу подверглась военно-воздушная база «Балад» к северу от иракской столицы. Как сообщает телеканал «Аль-Арабия», на ее территории взорвались две ракеты типа «Катюша». Информации о пострадавших пока нет.
Справка:
Напомним, ситуация в Ираке обострилась после ракетного удара США по району багдадского аэропорта 2 января. В результате погиб командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Пентагон заявил, что президент США Дональд Трамп приказал «убить Сулеймани» в «оборонительных целях» после недавних беспорядков у посольства в Багдаде.
В ответ на атаку Вашингтона Тегеран пообещал «суровую месть» за убийство Сулеймани, глава МИД Ирана Джавад Зариф назвал действия США «актом международного терроризма». Подробнее читайте в материале «Фонтанки».