При обстреле «зеленой зоны» Багдада пострадали пятеро. Военно-воздушную базу возле иракской столицы накрыли «Катюшами»

При обстреле «зеленой зоны» Багдада, где расположены министерства и диппредставительства, пострадали пятеро человек. Об этом 4 января вечером сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Rocket landed inside the Green Zone near US Embassy #Baghdad and A missile shell landed in Balad airbase where US forces are present . pic.twitter.com/R8Yh5LLbgJ