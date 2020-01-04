Происшествия
Возле американского посольства в Багдаде взорвалась ракета
В центре «зеленой зоны» столицы Ирака взорвалась ракета. Об этом вечером 4 января сообщает РИА «Новости» со ссылкой на свои источники. Информацию подтверждает телеканал Sky News Arabia.
В «зеленой зоне» Багдада располагаются правительственные здания и дипломатические представительства. Информации о пострадавших пока нет.
Напомним, ситуация в Ираке обострилась после ракетного удара США по району багдадского аэропорта 2 января. В результате погиб командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани.
Справка:
Высокопоставленный иранский командир, глава Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января после того, как США нанесли авиаудар по колонне машин в районе международного аэропорта Багдада. Пентагон заявил, что президент США Дональд Трамп приказал «убить Сулеймани» в «оборонительных целях» после недавних беспорядков у посольства в Багдаде.
В ответ на атаку Вашингтона Тегеран пообещал «суровую месть» за убийство Сулеймани, глава МИД Ирана Джавад Зариф назвал действия США «актом международного терроризма». Подробнее читайте в материале «Фонтанки».