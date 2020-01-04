Возле американского посольства в Багдаде взорвалась ракета

В центре «зеленой зоны» столицы Ирака взорвалась ракета. Об этом вечером 4 января сообщает РИА «Новости» со ссылкой на свои источники. Информацию подтверждает телеканал Sky News Arabia.

В «зеленой зоне» Багдада располагаются правительственные здания и дипломатические представительства. Информации о пострадавших пока нет.

Напомним, ситуация в Ираке обострилась после ракетного удара США по району багдадского аэропорта 2 января. В результате погиб командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани.



