Хозяин-барин. Ижевский депутат объяснил, почему в Новый год не дал договорить Путину

Зрители ижевского телеканала не дослушали новогоднее обращение президента России из-за местного депутата, речь которого прервала трансляцию. Единоросс Альфред Зиннатуллин объяснил накладку техническим сбоем.

«Приношу свои извинения за технический сбой вещания на нашем телеканале, произошедший в момент наступления нового года: по техническим причинам в эфир не вышел «бой курантов», – рассказал депутат Зиннатуллин изданию «Подъём» 4 января. Ситуацию он назвал недопустимой и уточнил, что на канале уже начали внутреннюю проверку.

Как указано на сайте местной городской думы, Альфред Зиннатуллин совмещает депутатство в том числе с должностью генерального продюсера «СТС-Ижевск».

В новогоднюю ночь зрители этого телеканала остались не только без «боя курантов», но и не смогли дослушать обращение Владимира Путина. В Facebook местная жительница пожаловалась, что речь главы государства оборвалась буквально на полуслове.

«Я понимаю, простые жители Ижевска могут и без боя курантов обойтись, но затыкать президента, чтобы выступить со своим рассказом о том, где какие трубы и кабели положили — это сильно», – оценила она. «Всем, конечно, понятно, хозяин-барин. <…> Стоило предупредить зрителей, и тогда можно успеть переключиться на другой канал».



