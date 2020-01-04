Сборная России вышла в финал молодежного чемпионата мира по хоккею. Решающую шайбу забросил нападающий петербургского СКА

Сборная России обыграла в овертайме шведов и вышла в финал молодежного чемпионата мира по хоккею. Встреча в чешском Остраве 4 января завершилась со счетом 5:4 в пользу россиян.

Шайбы за нашу сборную забросили Александр Хованов (6), Егор Соколов (13, 49) и нападающий петербургского СКА Иван Морозов (4-я, 64-я минуты), которому и удалось поставить точку в матче. У шведов отличились Расмус Сандин (1, 32), Самуэль Фагемо (15) и Нильс Лундквист (45).

В финале 5 января россиянам предстоит встреча с победителем пары Канада – Финляндия. Матч за третье место пройдет в Остраве в тот же день.



