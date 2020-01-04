«Интерторг» берет отступные. У уволенных сотрудников удерживают по четверти зарплаты

Сотрудники закрывшихся перед Новым годом магазинов SPAR, «Семья» и «Идея» смогли забрать свои зарплаты только с большими вычетами. Но и так деньги получают далеко не все.

Повезло тем, кто успел с самого утра 31 декабря прийти в центральный офис «Интерторга» на улице Радищева. Какой-то части сотрудников деньги все же дали. Но, по сообщениям очевидцев, к полудню там собрались около 200 человек, и в какой-то момент деньги выдавать перестали. К примеру, работники магазина на Варшавской пробыли у центрального офиса до 8 вечера 31 декабря, но так и уехали без зарплаты.

«Я была из первых, кто с утра пошел в офис на Радищева, и успела забрать свои копейки», — рассказала «Фонтанке» бывшая сотрудница сети магазинов на условиях анонимности. По ее словам, радость от получения денег была омрачена неожиданной ложкой дегтя — у ряда сотрудников вычли 25%. Объявленная причина — невыполнение плана и компенсация потерь.

«Нам стали это объяснять тем, что были потери в магазине, то есть кто-то воровал. И естественно, это сняли с нас, как всегда и было. В общем, за ноябрь я недополучила 10 тыс. рублей — и таких, как я, много. И в том, что мы недополучили, виноваты региональные директора», – полагает экс-сотрудница «Интерторга».





Многие сотрудники закрытых магазинов не смогли получить заработанные деньги, несмотря на обещания руководства. Сперва выяснилось, что часть заявлений от них были потеряны, затем вместо сотрудников отдела кадров к работникам вышли охранники. Позже к общению с толпой недовольных продавцов подключился ОМОН.

Основатель сети Мушвиг Абдуллаев вечером 31 декабря вместо вылета в Дубай был вынужден отправиться в полицию Московского района. Там ему настоятельно рекомендовали расплатиться по долгам вместо празднования Нового года. Правда, юридической силы эти беседы имели не много. По информации «Фонтанки», оснований для задержания Мушвига Абдуллаева не было. «С ним только разъяснительную беседу проводили и просили расплатиться», – рассказали редакции собеседники в правоохранительных органах.