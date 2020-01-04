В России могут понизить брачный возраст. Законопроект уже разрабатывают в Минюсте

Министерство юстиции России готовит законопроект, который скорректирует брачный возраст и уточнит основания, на которых несовершеннолетние могут сыграть свадьбу. Эта инициатива включена в план законопроектной работы правительства России, утвержденный 4 января премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Поправки «в части корректировки брачного возраста и уточнения оснований, позволяющих лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, вступать в брак» планируется внести в 13-ю статью Семейного кодекса и федеральный закон «Об актах гражданского состояния».

Никаких подробностей пока не известно, однако эксперты, опрошенные «Российской газетой», утверждают, что речь идет о понижении брачного возраста. Ранее в Минюсте говорили, что повышаться этот возраст не будет ни при каких обстоятельствах.

Сейчас, согласно Семейному кодексу, при «наличии уважительных причин» вступать в брак могут лица, достигшие 16 лет. При этом регионы могут дополнительно снижать брачный возраст. Многие субъекты Федерации этим правом воспользовались — минимальный возраст для вступления в брак составляет в этих регионах 14 лет. Однако это вызывает противоречия — нет единого подхода к обстоятельствам, при которых можно заключать ранние браки. Иногда перечень таких причин вообще оставлен открытым. Среди самых популярных обстоятельств — рождение ребенка, беременность несовершеннолетней, угроза жизни одной из сторон, призыв жениха в армию. Теперь же, судя по всему, Минюст собирается регламентировать все эти причины на федеральном уровне.



