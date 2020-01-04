Десятка крупнейших филантропов мира пожертвовала в 2019 году 13,2 млрд долларов. СМИ выяснили, куда пошли эти деньги

Десять самых крупных жертвователей минувшего года перечислили более 13 млрд долларов университетам и больницам. Многие поставили личные рекорды благотворительности, а Оксфордский университет получил крупнейший в своей истории взнос.

Forbes 4 января подсчитал крупнейшие переводы мировых филантропов. Самым щедрым благотворителем в прошлом году стал индийский миллиардер Азим Премджи. Его взнос в виде акций компании IT-компании Wipro стоимостью 7,6 млрд рублей достался благотворительному фонду, который занимается образованием. На втором месте — Уоррен Баффет, который передал активы общей стоимостью 3,6 млрд долларов в фонд Билла и Мелинды Гейтс. Он вкладывает деньги в медицину, образование и борьбу с нищетой.

Все остальные крупнейшие пожертвования были заметно меньше и не превышали миллиардной отметки. Так, семья Стюарда Резника, разбогатевшего на поставках фруктов и орехов, направила 750 млн долларов на исследования в области изменения климата. Дэнни Сэндфорд (выпуск кредитных карт) перечислил 350 миллионов на развитие университета для взрослых студентов, которые воспитывают детей или работают. Филипп Рейгон (программное обеспечение для банков и больниц) обещал дать 200 млн долларов на поиск вакцины от ВИЧ. А сооснователь инвесткомпании Blackstone Стивен Шварцман оплатит строительство здания в Оксфорде, где разместятся факультеты гуманитарных наук и философии, а также новый институт этики в искусственном интеллекте. Требуемая сумма — 188 млн долларов — как отмечается, крупнейший разовый благотворительный взнос за многие века существования Оксфордского университета.

Еще 150 млн долларов от производителя химикатов Джона Хантсмана пошли на исследования в области психиатрии, 131 млн долларов достался Гарвардскому университету на биоинженерные исследования от Хансйорга Висса (поставки медоборудования). Музей науки и промышленности в Чикаго получил 125 млн долларов от основателя хедж-фонда Citadel Кеннета Гриффина, а известный банкир Сэнди Вейл потратит 109 млн долларов на поиск лекарства от болезней мозга, включая болезнь Альцгеймера.



