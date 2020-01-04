Белоруссия получит первую партию российской нефти со скидкой. Поставщиками могут стать компании миллиардера Гуцериева

Белорусский государственный концерн «Белнефтехим» 4 января сообщил об оформлении документов на прокачку первой партии российской нефти, которую закупают без премии поставщика.

В российской «Транснефти» уточнили РИА Новости, что получили заявку на прокачку 133 тонн нефти в Белоруссию.

«Объем сырья, ожидающегося к поставке в ближайшее время, а также накопленные ресурсы позволят обеспечить безостановочную работу отечественных нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года», – говорится в сообщении «Белнефтехима».

Поставщиком выступила российская компания, название которой пока стороны скрывают. По данным источников «Интерфакса», речь может идти либо о «Русснефти», либо о «Нефтисе». Обе компании входят в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева.

Напомним, с 1 января Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию. Причиной стали споры из-за цен на топливо. Минск хочет получать сырье без премии поставщика. Белорусы ссылаются на то, что нефть подорожала из-за налогового маневра в России. Как сообщал «Белнефтехим», стоимость российской нефти для Белоруссии в 2019 году составляла 80% от мировой, а в начале 2020-го поднялась до 83%.



