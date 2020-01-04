На Октябрьской набережной самоуверенный «Солярис» отправил в больницу ребёнка

Двухлетняя девочка пострадала в аварии в Невском районе Петербурга 4 января. Её перевозили в автокресле и не забыли про ремни, но от травм это не уберегло.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, около четырёх часов вечера на Октябрьской набережной не разъехались «Форд Фокус» и «Хёнде Солярис». По предварительной информации, 31-летний водитель «корейца» поворачивал налево у дома №102 и не предоставил преимущество «Форду», ехавшему навстречу.

В результате столкновения травмы средней степени тяжести получила двухлетняя пассажирка «Форда». Она ехала в детском кресле, была пристёгнута. Как уточнили в УГИБДД, стаж водителя «Соляриса» – три года.



