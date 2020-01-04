Самый большой цветок в мире нашли в Индонезии. Паразит питается через корни-присоски

В Индонезии обнаружили самый большой цветок в мире. Как сообщили в Центре охраны природных ресурсов Западной Суматры, раффлезия достигает 122 сантиметров в диаметре.

Bunga Rafflesia tuan-mudae Diameter Besar Mekar di Cagar Alam Maninjau Sumatera Barat https://t.co/WP0EBjGwTS — ???? (@c4h2o0) January 4, 2020

Предыдущий рекордсмен — тоже раффлезия, однако ее диаметр был меньше на 10 сантиметров. Отметим, это паразитическое растение без листьев и корней. Все необходимые вещества раффлезия получает от «хозяина» через корни-присоски.



