«Постельный» пожар на Ленинском убил троих: спасённый ребёнок умер в больнице. Это пятая жертва новогодних пожаров

Девятилетний житель Кировского района Петербурга, которого пожарные вынесли из горящей квартиры, скончался в детской городской больнице №1. Врачи боролись за его жизнь больше суток.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, мальчик умер в ночь на 4 января. Его спасли из «постельного» пожара на Ленинском проспекте вечером 2-го числа и госпитализировали в тяжёлом состоянии. В квартире обгорел диван и всё, что рядом, 50-летний хозяин и его 43-летняя гражданская супруга скончались в машине скорой помощи.

Как подсчитали в ведомстве, школьник стал пятой жертвой новогодних пожаров в Петербурге. За три дня с начала года сотрудники отработали 117 вызовов, смертельными из них стали три.

«Причины большинства пожаров чрезвычайно просты – банальная человеческая беспечность. А между тем новогодние праздничные выходные еще продолжаются», – призывают к бдительности в МЧС. В прошлом году за новогодние праздники сотрудники отработали 136 вызовов.

В ведомстве рекомендуют не тушить то, что загорелось, а «запирать» огонь в квартире, выходить на улицу и вызывать спасателей. Также петербуржцев просят не пополнять статистику и соблюдать технику безопасности с пожароопасными предметами. Например, с пиротехникой, от которой с начала года пострадали семеро.



