Большой десантный корабль «Орск» получил повреждения в Сирии и отправился в Севастополь. Проход на буксире через Босфор сняли турецкие репортеры

Большой десантный корабль «Орск» экстренно вернулся из сирийского похода. У него вышла из строя одна из дизельных силовых установок, сообщил ТАСС 4 января источник в силовых структурах Крыма.

Через турецкие проливы БДК «Орск» шел на буксире, этот проход попал в кадры турецких репортеров.

Back from Tartus #Syria but broken down??Engine failure: #ВМФ Project 745 BSF #ЧФ 145th Resue Ship Squad/1st group’s Sorum class rescue tug MB304 towed#ВМФ Project 1171 #ЧФ BSF 197th Assault Ship Brigade’s Tapir (NATO:Alligator) class LST Orsk through Bosphorus towards BlackSea pic.twitter.com/HTu6EeVDgt