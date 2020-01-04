СМИ: Эксперты прогнозируют рост цен на бензин в Петербурге. Виновата монополизация рынка крупными компаниями

Бензин Аи-92 пробьет психологическую отметку в 50 рублей за литр в Петербурге в 2021 году. Об этом РБК 4 января заявил президент Независимого топливного союза Павел Баженов.

Он уточнил, что цены на топливо в целом будут расти. По мнению экспертов, причина тому — монополизация рынка в Северной столице крупными вертикально интегрированными компаниями, с которыми слишком тяжело соревноваться независимым игрокам. Это также может привести к полному уходу с рынка независимых АЗС.

Напомним, в прошлом году владельцы Петербургской топливной компании продали свои розничные активы дочке «Роснефти», а активы финской Neste приобрела «Татнефть». После этих сделок «Роснефть» стала крупнейшим игроком на рынке Северо-Запада, нарастив свою долю до 26,5%. Совокупная доля «Роснефти» и ЛУКОЙЛа на петербургском рынке топлива превысила 50% (в конце 2018-го не превышала 33,3%).



