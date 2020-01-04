В Купчино сыграли в снежки бильярдными шарами. Проигравшего увезли в реанимацию

Затосковавшие по зимним развлечениям посетители бильярдной во Фрунзенском районе Петербурга сделали заведение полем битвы. Игра получилась недетской — вместо снежков друг в друга метали шары.

По информации «Фонтанки», в ночь на 4 января из бильярдного клуба Bulldog на Купчинской улице скорая забрала 31-летнего посетителя. Мужчину с черепно-мозговой травмой, ушибом мозга, сломанным носом и россыпью гематом определили в реанимацию. Тяжесть состояния дополнил алкоголь, и пациент смог рассказать только о драчливом незнакомце.

Как рассказали в самом клубе, около половины второго ночи в заведение вызвали не только медиков, но и полицию. Двое посетителей устроили побоище, вместо снарядов воспользовались бильярдными шарами. Утихомирить их своими силами охрана не смогла.

«Шары летали по всему залу. Сломан кий, нужно менять сукно на одном из столов, стены и потолок — требуется косметика», – описали последствия в клубе.

Победителя битвы полицейские нашли в тот же день на Малой Бухарестской. Им оказался 25-летний слесарь автопредприятия. Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



