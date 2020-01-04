Отстраненная от международных соревнований Россия должна заплатить WADA более миллиона долларов. Не считая компенсации за антидопинговое расследование

Россия должна выплатить Всемирному антидопинговому агентству (WADA) более 1 млн долларов в виде ежегодного обязательного взноса в 2020-м. Об этом 4 января пишет РБК со ссылкой на официальное заявление организации.

В прошлом году взнос России составлял 945 тыс. долларов (против $2,5 млн у США и $1,5 млн у Японии). Напомним, в декабре WADA признало Россию виновной в манипуляции данными московской антидопинговой лаборатории. Исполком организации отстранил страну на четыре года от крупных спортивных мероприятий, участвовать в них российские спортсмены смогут только под нейтральным флагом. Причем если Спортивный арбитражный суд встанет на сторону WADA, то России придется выплатить еще 2 млн долларов в качестве компенсации расходов, связанных с антидопинговым расследованием.



