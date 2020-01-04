Из-за авиаинцидента над Пермью вылет рейса из Петербурга в Сочи задерживается на 15 часов

Пассажиры рейса WZ 703 Петербург — Сочи, запланированного на 8:20 4 января, столкнулись с многочасовой задержкой вылета. Причина, как поясняют в авиакомпании RedWings, в утренней вынужденной посадке самолета, выполнявшего рейс Тюмень — Петербург. Примерно в 7 утра ему пришлось экстренно садиться в Перми из-за «рассогласования приборов скорости полета».

На борту находились 185 пассажиров, в том числе 18 детей, и 6 членов экипажа. Посадка прошла штатно, обошлось без пострадавших.

Однако задержавшийся по техническим причинам самолет дальше не полетел, и тех, кто ждал его в Пулково, ожидало разочарование. Примерно в 15:00 на онлайн-табло петербургского аэропорта значилось новое время вылета — 23:05. В пресс-службе авиакомпании сообщили, что все пассажиры были оповещены. Желающие были размещены в гостинице, остальные отправились ждать вылета домой.

Чуть позже на онлайн-табло появилась информация, что рейс и вовсе отправится в Сочи только завтра в 14:40, однако в Red Wings сообщили, что это ошибочное сообщение, и сочинский рейс вылетит, как и планировалось раньше, в 23:05.



