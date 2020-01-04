Петербурженка рассказала о сексуальном досуге сожителя и 13-летней дочери. В Ленобласти насильника искали в «Шаверме»

Сексуальный интерес к собственной дочери заподозрила у партнёра жительница Васильевского острова. Работник областной «Шавермы», по словам жертвы, только интересом не ограничился.

По информации «Фонтанки», 3 января с заявлением о насилии над ребёнком в полицию Василеостровского района обратилась 42-летняя сотрудница управляющей компании. Виновным она указала 35-летнего сожителя, который, по её словам, с июня по сентябрь покушался на нравственность дочери.

Следственный комитет уложил рассказ о совращении девочки 13 лет в дело по статье о развратных действиях (135 УК РФ). Подозреваемый задержан на двое суток. В его недавнем прошлом приговор за грабёж, летом его ограничили подпиской о невыезде по делу о побоях и оскорблении представителя власти.

Во Всеволожском районе Ленобласти о нападении насильника рассказала 40-летняя жительница посёлка имени Свердлова. По словам женщины, около пяти утра к близости её принудил работник «Шавермы» на Западном проспекте, 12. Из указанного кафе в полицию уехал 25-летний гражданин Азербайджана, в качестве доказательств забрали одежду и бутылку из-под шампанского. Иностранец пока задержан на двое суток.



