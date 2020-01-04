Компания Фридмана хочет взыскать с Батуриных 3,2 млрд рублей. Ранее представители миллиардера отрицали «рейдерскую атаку» на вдову Лужкова

Инвестиционная компания A1 миллиардера Михаила Фридмана сообщила российским СМИ о выкупе долга одного из кредиторов Виктора Батуриной — кипрской компании Sarrio Investments Ltd.

Как передает 4 января РБК, представители A1 подтверждают получение прав требования на 3,2 млрд рублей. Это долг Виктора Батурина — брата жены бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и основной владелицы строительной корпорации «Интеко».

Сейчас Виктор Батурин проходит процедуру личного банкротства. Один из возможных источников покрытия его обязательств — долг перед ним Елены Батуриной, который мог возникнуть при продаже 25% акций АО «Интеко».

«Елена однозначно имеет невыплаченный долг перед братом, возникший в результате приобретения 25% акций АО «Интеко», и выплата этого долга позволит удовлетворить требования всех кредиторов Батурина», – цитирует РБК представителей A1.





В числе неприятностей, постигших вдову мэра, — недавнее объявление в розыск по делу о клевете. Судебные разбирательства ведутся одновременно в Австрии и в Калмыкии.

В конце декабря 2019 года в комментариях к статье Forbes представители А1 заявляли, что не имеют отношения к преследованиям Елены Батуриной и в целом к этому делу, хотя от ее имени было распространено сообщение, в котором действия A1 сравнивались с рейдерской атакой. О том, что за кипрским Sarrio Investments Ltd. «точно стоит не A1», публично заявлял и Виктор Батурин. Хотя теперь стало известно, что долг был выкуплен структурами А1 еще в конце 2018 года.