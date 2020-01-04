В Выборгском районе более 30 домов попали в зону аварии на теплосети. Жильцы жалуются на холодные батареи и отсутствие горячей воды

С вечера 3 января специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» ликвидируют дефект трубы неподалеку от станции метро «Выборгская». Закончить обещают к вечеру 4-го числа.

Как сообщили «Фонтанке» на предприятии, дефект был обнаружен на тепломагистрали по адресу улица Смирнова, дом 2 накануне в 22 часа.

«Для предотвращения более серьезного технологического нарушения принято решение о замене ненадежного участка. Окончание ремонтных работ и перевод системы отопления в штатный режим запланированы на 18:00 4 января 2020 года», – сообщили в «Теплосети».

На предприятии также уточнили, что потребители близлежащих зданий переведены на резервную схему теплоснабжения. Тем не менее, жители дома номер 5 по Выборгской улице сообщают, что у них ни отопления, ни горячей воды.

Всего, по информации «Фонтанки», в зоне дефекта оказались 36 зданий.



