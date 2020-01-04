Незаконные ёлки отправились в зоопарк. Они пришлись по вкусу даже лемурам

После того, как в новогоднюю ночь с десяток ёлочных базаров в Петербурге превратились в свалку хвойных деревьев, чиновники комитета по контролю за имуществом (ККИ) решили отвезти ненужные ёлки в зоопарк.

«Мы используем эти деревья для декорации клеток и вольеров. Ёлочные ветки с удовольствием растаскивают на подстилки белые медведи и росомахи. А есть их могут лоси. Самое интересное, что наши ёлки приходятся по вкусу даже лемурам — я сама была удивлена, когда увидела, что они тоже их с удовольствием едят», – рассказала 4 января «Фонтанке» директор зоопарка Ирина Скиба. По ее словам, получение от комитета хвойных деревьев позволит зоопарку сэкономить серьезные деньги.

Накануне представители ККИ провели рейд по местам свалки непригодившихся петербуржцам ёлок. Всего, по словам Владислава Трушина, главы профильного управления комитета, было найдено 10 таких точек. Где-то речь шла о брошенных официальных базарах, а где-то ненужные ёлки просто сваливали в несанкционированных местах.





«Все ёлки оттуда будут вывезены за счет государства. В дальнейшем к юрлицам, которые незаконно разместили эти свалки, будут поданы иски, и средства будут возмещены», – рассказал Трушин.

На глазах корреспондента «Фонтанки» чиновники вывозили ёлки со свалки на Краснопутиловской, 66. Кроме того, читатели сообщали в редакцию о горах ненужных ёлок на Бокситогорской, Волго-Донском проспекте и многих других местах. Представители районных администраций поясняли, что наказание за такие свалки может быть весьма серьезным — до миллиона рублей для юридических лиц.