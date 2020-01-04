На Замшиной угнали Lexus почти за 6 млн. Внедорожник ищет безработный петербуржец

Полиция Петербурга разыскивает дорогостоящий внедорожник, украденный в Калининском районе. Камеры наружного наблюдения сыграли угонщикам на руку.

Как стало известно «Фонтанке» 4 января, с заявлением о пропаже Lexus LX 450D с московскими номерами накануне обратился петербуржец, недавно отметивший 50-летие. Юбиляр в прошлом работал в охранном предприятии, сейчас официально не трудоустроен.

Автомобиль он припарковал на Замшиной улице, 29, в начале восьмого часа вечера, минут через тридцать вернулся и застал парковочное место пустым. Камера на здании подсказать, кого заинтересовал чёрный Lexus 2016 года выпуска, не смогла — оборудование оказалось неисправным. Судя по записям с камер на соседних домах, машина уехала в сторону проспекта Маршала Блюхера.

Lexus заявитель оценил в 5,8 млн рублей. В ГУ МВД по Петербургу и области добавили, что обстоятельства хищения автомобиля выясняют, уголовное дело пока не возбуждено.



