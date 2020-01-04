В ожидании Третьей мировой в США рухнул сайт призывной службы
В США произошли сбои в работе сайта призывной службы (Selective Service System). Как сообщается в twitter ведомства, сбои вызваны ажиотажем из-за обсуждений в Интернете возможности Третьей мировой войны.
«Из-за распространения дезинформации наш сайт испытывает проблемы в связи с возросшим объемом трафика», – говорится в сообщении. Ранее одним из самых популярных хештегов в Тwitter стал #WWIII («Третья мировая война»). Обсуждение вызвала гибель иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде и высказывания Трампа по этому поводу.
Отметим, в США армия контрактная, однако в случае мобилизации некоторые категории групп граждан подлежат призыву. Видимо, списки призываемых в таком случае и изучают на сайте службы многочисленные американцы, что и привело к сбоям.
Справка:
Высокопоставленный иранский командир, глава Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января после того, как США нанесли авиаудар по колонне машин в районе международного аэропорта Багдада. Пентагон заявил, что президент США Дональд Трамп приказал «убить Сулеймани» в «оборонительных целях» после недавних беспорядков у посольства в Багдаде.
В ответ на атаку Вашингтона Тегеран пообещал «суровую месть» за убийство Сулеймани, глава МИД Ирана Джавад Зариф назвал действия США «актом международного терроризма». Подробнее читайте в материале «Фонтанки».