В ожидании Третьей мировой в США рухнул сайт призывной службы

В США произошли сбои в работе сайта призывной службы (Selective Service System). Как сообщается в twitter ведомства, сбои вызваны ажиотажем из-за обсуждений в Интернете возможности Третьей мировой войны.

«Из-за распространения дезинформации наш сайт испытывает проблемы в связи с возросшим объемом трафика», – говорится в сообщении. Ранее одним из самых популярных хештегов в Тwitter стал #WWIII («Третья мировая война»). Обсуждение вызвала гибель иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде и высказывания Трампа по этому поводу.

Отметим, в США армия контрактная, однако в случае мобилизации некоторые категории групп граждан подлежат призыву. Видимо, списки призываемых в таком случае и изучают на сайте службы многочисленные американцы, что и привело к сбоям.



